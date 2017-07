Sprint Matthews pakt niet goed uit

Bij Sunweb hopen ze dit jaar toch vooral op ritsucces voor Michael Matthews. De Australiër heeft een lastige aankomst nodig maar zag maandag in de derde etappe van de Tour zijn eerste kans net verloren gaan. Wereldkampioen Peter Sagan hield Matthews van de ritwinst af. ,,Ik heb er veel geklopt vandaag, maar niet iedereen helaas”, vertelde de snellere finisher van Sunweb. ,,Het ging in de finale niet helemaal goed. We raakten elkaar wat kwijt in de klim, toen moesten we hergroeperen en wat anders proberen. Maar het kan nog lukken in de komende ritten.”

Matthews had op de slotklim de Duitser Simon Geschke en de Fransman Warren Barguil in zijn buurt. ,,Alles moet perfect lopen en dat gebeurde niet”, vertelde Geschke, die Matthews kwijt was. ,,We moeten hieruit leren voor de volgende mogelijkheid.”