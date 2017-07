Cavendish niet meer van start in Tour

Mark Cavendish gaat woensdag niet meer van start in de Ronde van Frankrijk. De Britse renner heeft bij zijn zware val in de vierde etappe een gebroken schouderblad opgelopen. Dat heeft zijn ploeg laten weten.

De Slowaak Peter Sagan duwde Cavendish in de eindsprint met zijn elleboog de hekken in. De Brit ging daarna hard onderuit. Zijn ploeg meldde na de etappe al dat Cavendish last had van zijn schouder en hand. Hij moest naar het ziekenhuis voor onderzoek. Daar is de breuk in zijn schouder vastgesteld.

Sagan is na zijn actie uit de Tour gezet.