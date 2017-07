Degenkolb hoopt dat hij verder kan in Tour

John Degenkolb hoopt dat hij woensdag verder kan in de Ronde van Frankrijk. De Duitse renner viel in de slotfase van de vierde etappe over de Brit Mark Cavendish, die door een actie van Peter Sagan ten val werd gebracht.

,,Ik heb gelukkig niks gebroken”, laat Degenklob in een bericht op Instagram weten. ,,Hopelijk betekent dit niet het einde van mijn Tour. Ik ben hard gevallen en heb veel schaafwonden. Ik zal morgen zeker aan de start staan en dan zullen we zien hoe het gaat. Ik wil heel graag door in de Tour.”