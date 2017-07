Kittel, Greipel of misschien Groenewegen

Na de pittige aankomst in Longwy wacht dinsdag in de Tour weer een rit die als sprintetappe kan worden omschreven. De laatste kilometer in Vittel is weliswaar licht hellend maar niet in die mate dat sprinters als Marcel Kittel, André Greipel of Dylan Groenewegen ongerust zullen zijn. Kittel heeft al een ritzege op zak en de groene puntentrui om de schouders. Het geel is in handen van de Brit Geraint Thomas. De bergtrui ging maandag naar de Amerikaan Nathan Brown.

De rit begint na een geneutraliseerd gedeelte om 12.20 uur. Onderweg van het Luxemburgse Mondorf-les-Bains naar Vittel ligt een klimmetje van de vierde categorie: de Col des Trois Fontaines. Er zal rond vijf uur worden gefinisht.