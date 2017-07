Mark Cavendish heeft dinsdag bij een valpartij in de Ronde van Frankrijk volgens zijn ploeg Team Dimension Data een schouderblessure opgelopen. Ook heeft de Britse sprinter last van zijn hand. Hij is voor onderzoek naar het ziekenhuis.

Cavendish ging onderuit in de laatste meters voor de finish. De Britse renner leek door de Slowaak Peter Sagan in de hekken te worden gereden. Cavendish kwam nog wel op de fiets over de finish.

Ook de Duitser John Degenkolb kwam hard ten val.