Testosteronstudie slecht nieuws voor Semenya

Vrouwen met een van nature hogere testosteronspiegel zijn op sommige atletiekonderdelen in het voordeel op vrouwen met een normaal niveau van het mannelijk hormoon. In een wetenschappelijke studie in opdracht van de internationale atletiekfederatie IAAF is bewijs gevonden voor die stelling. De IAAF publiceerde dinsdag de uitkomst.

Met name op de 400 en 800 meter, de 400 meter horden evenals kogelslingeren en polsstokhoogspringen zijn vrouwelijke atleten in het voordeel. Hun prestaties kunnen tot wel 4,5 procent beter zijn dan die van concurrentes met een normale testosteronspiegel.

De uitkomst kan slecht uitpakken voor Caster Semenya, de olympisch kampioene op de 800 meter van wie bekend is dat ze van nature meer testosteron bezit. De IAAF heeft enkele jaren geleden geprobeerd haar uit vrouwenwedstrijden te weren, maar het internationale hof van sportarbitrage CAS floot de federatie terug. De atletiekbond heeft nu echter nieuwe munitie.