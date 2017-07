Wedstrijdjury zet Sagan uit Tour

De Slowaakse wielrenner Peter Sagan is dinsdag na de vierde etappe uit de Tour de France gezet. De wedstrijdjury gaf de wereldkampioen de schuld van de zware crash van Mark Cavendish in de slotmeters van de tumultueuze eindsprint.

Sagan gaf de Brit een stoot met zijn elleboog, waarna de dertigvoudig etappewinnaar op hoge snelheid in de dranghekken reed en over de kop vloog. Hij moest met een schouderblessure naar het ziekenhuis.

Aanvankelijk was de straf milder en kreeg Sagan een tijdstraf van 30 seconden. Vanuit Dimension Data, de ploeg van Cavendish, kwam echter een protest, waarna de jury de televisiebeelden nog eens goed ging bekijken. De jury concludeerde dat Sagan, die maandag nog de derde etappe had gewonnen, een ,,gevaarlijke en onreglementaire manoeuvre” had gemaakt die de crash van Cavendish veroorzaakte.