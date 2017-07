Aru: goed gekeken naar Nibali

De beelden van zijn landgenoot Vincenzo Nibali, die in 2014 de Touretappe van La Planche des Belles Filles won, had Fabio Aru goed bekeken. ,,Ik wilde op dezelfde manier naar boven rijden als hij toen en dan maar kijken wat er zou gebeuren”, vertelde de Italiaan na zijn ritzege in de vijfde etappe. ,,Ik wilde mijn rivalen testen. Eigenlijk dacht ik niet meteen aan de ritzege, maar het is een geweldige dag geworden.”

Aru reed weg uit de uitgedunde groep favorieten iets meer dan 2 kilometer voor de top van de lastige Vogezencol en werd nooit meer teruggezien. Op de streep had hij 16 seconden voorsprong op de Ier Daniel Martin en 20 seconden op de Brit Chris Froome, die de gele trui veroverde. Aru, de kopman van Astana die de Giro miste door een blessure, klom naar de derde plaats in het algemeen klassement. ,,Dit is een ongelooflijke zege, maar de Tour winnen is een ander verhaal”, aldus Aru.