Azarenka schakelt Vesnina uit op Wimbledon

Tennisster Victoria Azarenka staat in de derde ronde van het enkelspel op Wimbledon. De voormalige nummer één van de wereld rekende woensdag af met de als vijftiende geplaatste Russische Elena Vesnina: 6-3 6-3.

Azarenka keerde onlangs terug nadat ze in december was bevallen. De Wit-Russische maakte in juni op Mallorca na een jaar afwezigheid haar rentree. Azarenka is door haar afwezigheid teruggezakt naar de 683e plek op de wereldranglijst. De 27-jarige speelster, die in 2012 en 2013 de Australian Open op haar naam schreef, strijdt vrijdag voor een plek in de achtste finales tegen de Britse Heather Watson.