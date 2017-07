Brengle verrast tweevoudig kampioene Kvitova

Madison Brengle heeft woensdag op Wimbledon voor een behoorlijke verrassing gezorgd. De Amerikaanse tennisster, die maandag Richèl Hogenkamp had uitgeschakeld, won in de tweede ronde van Petra Kvitova. Brengle was in drie sets te sterk voor de Tsjechische, die Wimbledon in 2011 en 2014 had gewonnen: 6-3 1-6 6-2.

Kvitova, die als elfde was geplaatst in Londen, stond het afgelopen halfjaar aan de kant. Dat was het gevolg van een gewelddadige overval eind vorig jaar in haar appartement. De inbreker verwondde de linkerhand van Kvitova met een mes. Een urenlange operatie was nodig om alle pezen en zenuwen te herstellen. Pas op Roland Garros keerde de 27-jarige Tsjechische terug op de baan.

Anderhalve week geleden schreef ze het grastoernooi van Birmingham op haar naam, waarmee ze liet zien dat er ook op Wimbledon rekening met haar gehouden moest worden. Brengle voorkwam woensdag echter dat Kvitova de derde ronde haalde.