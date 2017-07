Cavendish: jurybesluit Sagan moedig

Mark Cavendish noemde het woensdag een ,,moedig besluit” van de jury in de Tour de France om Peter Sagan uit de wedstrijd te zetten nadat de Slowaak dinsdag in de sprint de Brit ten val had gebracht. Sagan leek in volle sprint een elleboog uit te delen aan Cavendish, die onderuitging en daarbij een schouderbreuk opliep.

,,Er is veel moed voor nodig om de wereldkampioen uit de Tour te zetten”, zei Cavendish woensdag voor de start van de vijfde etappe. Straf voor Sagan was niet zijn eerste zorg geweest, vertelde hij. ,,Dat was mijn vinger. Ik bloedde enorm, het leek wel een scène uit een horrorfilm.” De Brit kreeg het verwijt dat hij Sagan wilde passeren terwijl daar geen ruimte voor was. ,,Ik weet precies wanneer ik erlangs kan. Ik waardeer het dat Sagan zijn excuses aanbood. Ik was verward over die actie. Ik heb het er met hem over gehad. Maar of het nu wel of niet bewust was, het zag er niet goed uit.”