Froome: Tour wordt meer open koers

Chris Froome is na de vijfde etappe alweer de geletruidrager in de Tour de France. Maar de Britse kopman van Team Sky, de afgelopen twee jaar winnaar van de Tour, zag daarin geen teken dat de spanning al grotendeels verdwenen is. ,,De organisatoren wilden een meer open koers en die krijgen ze”, keek hij terug op de eerste bergrit, gewonnen door de Italiaan Fabio Aru. ,,We hebben nu een glimp gezien van hoe iedereen ervoor staat. Toen ik aanzette konden Richie Porte, Romain Bardet en Daniel Martin nog volgen. Aru was er al vandoor. Hij koos het juiste moment, maar we hebben hem misschien iets te veel ruimte gegeven”, zei Froome, die op jacht is naar zijn vierde Tourzege.

Zijn ploeg imponeert tot dusverre, met bijvoorbeeld vier man bij de eerste tien in de openingstijdrit in Düsseldorf. ,,Vandaag zaten we in de finale nog met zes man. Dat doet geen ploeg ons na en het geeft vertrouwen. We hebben sinds de eerste dag de gele trui, maar ik denk niet dat wij elke dag de koers moeten controleren. Vandaag deed BMC (Porte) dat, morgen zullen de ploegen van de sprinters het weer doen.”

,,De verschillen zijn nog klein”, keek Froome naar zijn verwachte concurrenten Alberto Contador en Nairo Quintana, die een paar seconden inleverden. ,,Alleen Aru maakt een grote sprong, hem moeten we zeker in de gaten houden. En Richie Porte zat meteen achter me. De organisatie zal krijgen waar ze op hoopte: een spannende strijd. De Tour is nog lang niet voorbij.”