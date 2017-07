International Bouwens stopt met hockey

Erik Bouwens stop met tophockey, zowel bij zijn club Kampong als bij Oranje. Dat doet hij met onmiddellijke ingang. ,,Na recente successen is het mooi geweest”, zegt Bouwens op de website van Kampong. Hij doelde daarmee onder meer op het behalen van de landstitel en zijn herverkiezing voor het Nederlands elftal.

Bouwens speelde zeven jaar bij Kampong. Zijn debuut voor Oranje was al in 2007, maar door blessures viel hij daarna terug. Bouwens: ,,Ik kwam twee jaar geleden terug van een zware en lange blessure en heb nog één keer alles op alles gezet. Maar nu is het mooi geweest.”