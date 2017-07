Konta ontsnapt in tweede ronde tegen Vekic

Johanna Konta heeft woensdag met veel moeite de derde ronde op Wimbledon bereikt. Tot vreugde van het publiek won de Britse tennisster op centercourt van de Kroatische Donna Vekic. In een partij die meer dan drie uur duurde, was de als zesde geplaatste Konta in de derde en beslissende set net wat beter: 7-6 (4) 4-6 10-8.

Konta speelt in de derde ronde van het vrouwenenkelspel tegen de Griekse Maria Sakkari. De Britse kende een moeizame aanloop naar Wimbledon. Vorige week sloeg ze in Eastbourne de halve finale over wegens een rugblessure. De 26-jarige Konta, de nummer zeven van de wereld, was op tijd fit om in Londen mee te doen.

Het is de eerste keer voor Konta dat ze op Wimbledon in de derde ronde staat.