Koolhof en Middelkoop snel klaar op Wimbledon

Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop zijn uitgeschakeld op Wimbledon. De Nederlandse tennissers hadden in de eerste ronde van het mannendubbelspel weinig in te brengen tegen het als vierde geplaatste Pools/Braziliaanse duo Lukasz Kubot en Marcelo Melo: 4-6 0-6 3-6. De partij was na ruim vijf kwartier al klaar.

Voor Koolhof en Middelkoop was het de laatste keer dat ze samen meededen in het dubbelspel. Voorafgaand aan de partij tegen Kubot en Melo zei het tweetal tegen AD Sportwereld al dat ze na Wimbledon zouden stoppen. ,,De chemie is uitgewerkt, concludeerden we een paar weken geleden in Halle allebei”, aldus Middelkoop tegen de krant. ,,Daarop hebben we besloten elkaar de hand te geven en ieder ons eigen weg te gaan, in goede harmonie.”

Koolhof en Middelkoop speelden tweeënhalf jaar samen en wonnen drie ATP-titels in het mannendubbelspel.