Medvedev geeft vliegende start geen vervolg

Tennisser Daniil Medvedev heeft zijn vliegende start op Wimbledon geen vervolg kunnen geven. Na zijn opvallende succes in de eerste ronde tegen de als vijfde geplaatste Zwitser Stan Wawrinka, verloor hij woensdag van de evenmin geplaatste Ruben Bemelmans. De Belg had in de tweede ronde wel vijf sets nodig, 6-4 6-2 3-6 2-6 6-3.

Bemelmans leek na winst in de eerste twee sets zeker van zijn zaak, maar de jonge Rus kwam verrassend terug. In de beslissende fase maakte de Belg alsnog het verschil.

Na de US Open van 2015 is het voor Bemelmans (29) de tweede keer dat hij op een grand slam de derde ronde haalt. Hij is de nummer 124 van de wereld en kwam Wimbledon via het kwalificatietoernooi binnen.

Na afloop zorgde Medvedev voor opschudding. Nadat hij zijn opponent had gefeliciteerd haalde hij zijn portemonnee uit zijn tas en smeet vervolgens een paar muntstukken voor de stoel van de umpire. Later ontweek hij vragen of hij de integriteit van de arbiter ter discussie wilde stellen. ,,In het heetst van de strijd heb ik een fout gemaakt. Ik bied mijn excuses aan. Maar ik bedoelde er niets mee, het kwam voort uit teleurstelling.”

Het is niet de eerste keer dat de Rus in opspraak komt wegens wangedrag op de baan.