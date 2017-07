Nadal in drie sets langs Amerikaan Young

Tennisser Rafael Nadal heeft vrij overtuigend de derde ronde op Wimbledon bereikt. De Spanjaard, die vorige maand voor de tiende keer in zijn loopbaan Roland Garros op zijn naam schreef, won woensdag op centercourt in drie sets van de Amerikaan Donald Young. Nadal versloeg de nummer 43 van de wereld in drie sets, en had daar ruim twee uur voor nodig: 6-4 6-2 7-5.

Nadal, als vierde geplaatst bij het Londense grandslamtoernooi, stuit vrijdag in de volgende ronde op de Rus Karen Kjatsjanov. De mondiale nummer 34 versloeg woensdag de Braziliaan Thiago Monteiro.

Nadal hoopt Wimbledon voor de derde keer te winnen. De 31-jarige tennisser was eerder in 2008 en 2010 de beste.