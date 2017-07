Peloton op weg naar eerste aankomst bergop

De coureurs in de Tour de France zijn om 13.20 uur officieel van start gegaan voor de vijfde etappe, een rit van Vittel naar La Planche des Belles Filles. Het is de eerste serieuze bergrit, met de aankomst op een col van de eerste categorie.

Peter Sagan was bij de start uiteraard de meest besproken renner. De wereldkampioen uit Slowakije is er niet meer bij nadat hij door de jury uit de Tour is gezet. Hem wordt gevaarlijk sprinten verweten. Ook slachtoffer Mark Cavendish ontbreekt. Hij liep bij de door Sagan veroorzaakte val een schouderbreuk op.

Er gingen daarom nog 193 renners van start. De Brit Geraint Thomas draagt de gele trui, maar die zou aan het einde van de rit zo maar eens in handen kunnen komen van zijn land- en ploeggenoot Chris Froome. Die pakte op dezelfde berg vijf jaar geleden zijn eerste ritzege in de Tour.