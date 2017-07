Renners gaan voor het eerst echt klimmen

De renners in de Tour de France moeten woensdag in de vijfde etappe voor het eerst in deze editie serieus gaan klimmen. De finish ligt bergop op de Vogezencol La Planche des Belles Filles.

De klim, geklasseerd in de eerste categorie, is niet lang, maar met name de laatste kilometers, met stukken van 20 procent, zijn lastig. In de rit die 160 kilometer lang is ligt nog één andere klim: de Côte d’Esmoulières van de derde categorie.

Voor Chris Froome zal het een bijzondere dag worden. Hij keert terug naar de plaats waar hij vijf jaar geleden zijn eerste ritzege boekte in de Tour de France. Hij fietste toen nog in dienst van Bradley Wiggins die dat jaar de Tour won.

Het peloton start zonder Peter Sagan en Mark Cavendish. Sagan werd dinsdag door de jury uit de Tour gezet vanwege zijn onbesuisde actie tegen Mark Cavendish in de eindsprint. De Brit kwam daarbij ten val en brak zijn schouderblad.

Geraint Thomas draagt nog steeds de gele trui.