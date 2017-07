De Italiaan Fabio Aru heeft woensdag de vijfde etappe van de Tour de France gewonnen. Het was de eerste serieuze bergrit in deze Tour, met een lange aanloop naar de finish op La Planche des Belles Filles. Astana-kopman Aru kwam alleen aan, de Ier Daniel Martin werd op enige afstand tweede, net voor de Brit Chris Froome van Team Sky. Die laatste nam de gele trui over van zijn land- en ploeggenoot Geraint Thomas.

Donderdag volgt er een vlakke rit van Vesoul naar Troyes.