Rojer in dubbelspel in tiebreaks ten onder

Jean-Julien Rojer is op Wimbledon in de eerste ronde van het mannendubbelspel uitgeschakeld. De 35-jarige Nederlander verloor samen met de Roemeen Horia Tecau in drie sets van de Australiërs Thanasi Kokkinakis en Jordan Thompson. Elke set werd in een tiebreak beslist, en elke keer wonnen Kokkinakis en Thompson met dezelfde cijfers: 7-6 (4) 7-6 (4) 7-6 (4).

Rojer en Tecau waren op het Londense grandslamtoernooi als negende geplaatst. Vorig jaar verloor het duo ook al in de eerste ronde, toen van de Brit Jonathan Marray en de Canadees Adil Shamasdin.