Sagan accepteert uitsluiting Tour

Wereldkampioen Peter Sagan accepteert zijn uitsluiting van de Tour de France, maar de Slowaakse wielrenner is het niet eens met de beslissing van de jury. ,,Ik kan de beslissing van de jury alleen maar aanvaarden, maar ik ga niet akkoord”, zei hij woensdagochtend tegen de verzamelde pers voor het hotel waar zijn team Bora bivakkeerde.

,,Ik denk dat ik niks verkeerd heb gedaan in de sprint. Het was een bizarre spurt, maar dat gebeurt vaker. Dit zal niet de eerste en ook niet de laatste keer zijn. Ik vind het bijzonder vervelend dat Mark Cavendish gevallen is. Ik wens hem beterschap”, aldus de renner.

De jury van de Ronde van Frankrijk zette Sagan, vijfvoudig winnaar van de groene trui, dinsdag na de vierde etappe uit de ronde, omdat hij Cavendish in de eindsprint met zijn elleboog in de dranghekken duwde. De Brit, winnaar van dertig etappes, viel hard en brak een schouderblad. Hij heeft moeten opgeven.

De ploeg van Sagan tekende dinsdagavond nog officieel protest aan tegen de uitsluiting van de drager van de regenboogtrui. Aanvankelijk bestrafte de jury Sagan met een tijdstraf en werd hij niet gediskwalificeerd, maar na nogmaals bestuderen van de televisiebeelden volgde het harde oordeel van uitsluiting: ,,Het was een gevaarlijke en onreglementaire manoeuvre”, zei juryvoorzitter Philippe Mariën. De wedstrijdorganisatie wees het protest van Bora af.