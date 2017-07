Schuurs verder in dubbelspel

Demi Schuurs is de eerste Nederlandse tennisster die dit jaar de tweede ronde van Wimbledon heeft bereikt. Ze deed dat woensdag in het dubbelspel, samen met haar Belgische partner Elise Mertens. Het koppel won in de eerste ronde van het Londense grand slam overtuigend van het als tiende geplaatste Canadees/Chinese duo Gabriela Dabrowski/Yifan Xu: 6-2 6-2.

In het enkelspel zijn geen Nederlanders meer actief. Robin Haase, Kiki Bertens en Richèl Hogenkamp werden uitgeschakeld in de eerste ronde.