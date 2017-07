Venus ondanks alle ellende naar derde ronde

Tennisster Venus Williams heeft woensdag ook haar tweede partij op Wimbledon gewonnen, evenals haar eerste met de nodige moeite. De 37-jarige Amerikaanse, als nummer tien geplaatst, versloeg Qiang Wang uit China in drie sets, 4-6 6-4 6-1. Alleen in de laatste fase maakte ze het verschil in kwaliteit duidelijk.

Voor Venus is haar verblijf in Londen tot nu toe verre van een feest. Ze is zwaar aangeslagen omdat ze ongeveer een maand geleden in Florida betrokken was bij een verkeersongeluk met dodelijke afloop.

In de eerste ronde had de oudste van de twee in het circuit succesvolle zussen de Belgische debutante Elise Mertens verslagen. Venus heeft Wimbledon al vijf keer gewonnen.

Serena Williams verdedigt wegens zwangerschap haar titel niet op Wimbledon.