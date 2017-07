Atlete Boons loopt WK-limiet

Eefje Boons heeft zich donderdag tijdens de Diamond League in Lausanne verzekerd van een WK-ticket op de 100 meter horden. De Nederlandse atlete liep een persoonlijke recordtijd van 12,98 seconden. Daarmee eindigde ze als zevende. Haar tijd was precies voldoende voor deelname aan de WK in augustus in Londen. De Amerikaanse Sharika Nelvis zegevierde in Lausanne in 12,53.

Later op de avond behaalde Boons met de estafetteploeg nog een succesje. De Nederlandse ploeg veroverde brons op de 4×100 meter met een tijd van 43,07. Marije van Hunenstijn, Naomi Sedney en Jamile Samuel kwamen namens Oranje eveneens in actie. Zwitserland won goud in 42,53, gevolgd door het Braziliaanse team (42,97).