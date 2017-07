Bertens ook in dubbel snel klaar

Voor tennisster Kiki Bertens zit Wimbledon er ook in het dubbelspel al snel op. De 25-jarige Westlandse verloor donderdag met haar Zweedse partner Johanna Larsson in de eerste ronde van Katarina Bondarenko uit Oekraïne en de Servische Aleksandra Krunic: 1-6 4-6. Bertens en Larsson waren op het Engelse grandslamtoernooi als veertiende geplaatst.

De beste Nederlandse tennisster werd dinsdag in het enkelspel ook al direct uitgeschakeld. Bertens moest op het gras in Londen in de eerste ronde buigen voor de Roemeense Sorana Cirstea.