Boetes voor Tomic en Medvedev

De tennissers Bernard Tomic en Daniil Medvedev zijn op Wimbledon beboet wegens wangedrag. De Australiër moet ruim 17.000 euro betalen, omdat hij na de wedstrijd had toegegeven een blessure te hebben gesimuleerd. De Rus smeet na zijn nederlaag tegen de Belg Ruben Bemelmans demonstratief enkele muntstukken richting de empire en moet iets minder dan 17.000 euro betalen. Wat hij met zijn actie wilde zeggen, liet hij naderhand in het midden.

Tomic, die in de eerste ronde werd uitgeschakeld, had bovendien gezegd dat hij zich tijdens zijn partij ,,verveeld” had. ,,Ik was er psychisch en mentaal niet helemaal bij”, luidde zijn opvallende commentaar. ,,Ik weet niet hoe het komt, maar ik stond op de baan en verveelde me.” Hij had een blessure voorgewend om even in een ander ritme te komen.

Medvedev, die in de eerste ronde nog had gewonnen van de als vijfde geplaatste Stan Wawrinka, had kort na afloop al zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag. ,,Het was in het heetst van de strijd. Ik weet niet waarom ik het deed.”