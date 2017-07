Bora wil Sagan via CAS terug in de Tour

Wielerploeg Bora-hansgrohe legt zich niet neer bij de uitsluiting van Peter Sagan uit de Ronde van Frankrijk. De ploeg heeft bij het internationaal sporttribunaal CAS beroep aangetekend en wil de wereldkampioen alsnog de Tour laten uitrijden. Sagan werd dinsdag uit de ronde gezet nadat hij in volle sprint de Brit Mark Cavendish in de hekken had gereden. Bora wil de straf van tafel omdat Sagan niet gehoord is alvorens de uitsluiting bekend werd gemaakt, meldt Bora donderdag in een verklaring.

De ploeg en Sagan houden vol dat de Slowaak de val van Cavendish niet heeft veroorzaakt. ,,Peter Sagan is niet van zijn lijn afgeweken en kon niet zien dat Mark Cavendish rechts van hem reed”, luidt het in de verklaring op de website. Als het CAS de straf opschort wil Bora Sagan onmiddellijk weer terughalen.