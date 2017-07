Dumoulin voorlopig in vijf criteriums

Tom Dumoulin is de komende weken in ieder geval te bewonderen in de criteriums van Boxmeer, Wateringen, Tiel, Steenwijk en Surhuisterveen. Volgens wielermanager John van den Akker komt daar hooguit de Ridderronde van Maastricht, Dumoulins geboorteplaats, nog bij. ,,Daarover wordt nog onderhandeld. Zijn ploeg wil ook niet dat hij er meer rijdt”, aldus Van den Akker, die al jaren verantwoordelijk is voor de invulling van de voor sommige renners lucratieve ‘rondjes om de kerk’.

Dumoulin, een kleine zes weken geleden winnaar van de Giro, rijdt eind juni de Clásica San Sebastian en begin augustus de BinckBank Tour, de opvolger van de Eneco Tour.

Peter Sagan liet voor de Tour weten geen interesse te hebben om criteriums in Nederland of België te komen rijden. De wereldkampioen gaf aan na de Tour zo snel mogelijk naar zijn zwangere vrouw in Monaco te willen. Dat gebeurde eerder dan verwacht, na zijn diskwalificatie dinsdag. Van den Akker: ,,misschien dat hij nu van gedachten verandert en alsnog deze kant op komt”.