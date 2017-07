Eurlings wees vertrekverzoek vanuit NOC*NSF af

Enkele bestuursleden van sportkoepel NOC*NSF hebben hun collega Camiel Eurlings eerder dit jaar gevraagd zijn functie neer te leggen. Eurlings, die in opspraak raakte omdat hij in de zomer van 2015 zijn toenmalige vriendin zou hebben mishandeld, wees dat echter af. Van een formeel verzoek vanuit de sportkoepel om op te stappen is geen sprake geweest, liet zowel Eurlings’ woordvoerder Jan Driessen als een zegsman van NOC*NSF donderdag weten.

,,Gedurende het mediationproces hebben één of twee leden gezegd: kan je je niet beter tijdelijk terugtrekken? Een begrijpelijke vraag, gezien de impact die de zaak had. Maar dat is nooit een optie geweest voor Camiel”, zei Driessen.

Eurlings trof eerder dit jaar buiten de rechter om een schikking met zijn ex-vriendin, die aangifte had gedaan. NOC*NSF liet twee weken geleden weten het verder als een privéaangelegenheid te zien.

Als lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakt de 43-jarige Limburger automatisch deel uit van het bestuur van de Nederlandse sportkoepel. Alleen het IOC kan Eurlings uit zijn functie zetten, NOC*NSF heeft daar de bevoegdheid niet voor.

Naar aanleiding van de zaak-Eurlings kondigde de sportkoepel wel aan met richtlijnen te komen hoe moet worden omgegaan met integriteitszaken. Onderdeel daarvan is dat voor alle bestuurs- en directieleden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt aangevraagd bij justitie. ,,Dat doen we sinds de Spelen van vorig jaar in Rio al voor het begeleidende kader en dat hebben we uitgebreid naar andere groepen, te beginnen met bestuur en directie”, zei een woordvoerder. ,,Dat proces is al gestart. Of we problemen verwachten rond Eurlings? Nee hoor.”