Haase verliest ook in dubbelspel

Tennisser Robin Haase is op Wimbledon ook uitgeschakeld in de eerste ronde van het mannendubbel. Met zijn Britse partner Dominic Inglot verloor de Hagenaar donderdag van het Duits/Oostenrijkse duo Philipp Petzchner/Alexander Peya. Dat gebeurde met de cijfers 6-7 (3) 6-2 6-7 (10) 6-4 6-3. De partij duurde iets meer dan drie uur.

Haase, de enige Nederlander bij de mannen in het enkelspel, was dinsdag niet opgewassen tegen de Amerikaan Frances Tiafoe. De negentienjarige debutant op het Londense gras sloeg toe in vier sets.