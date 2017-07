Hamilton heeft nog steeds respect voor Vettel

Lewis Hamilton heeft nog steeds veel respect voor Sebastian Vettel. Dat zei de Britse Formule 1-coureur donderdag, na een spraakmakend incident tussen de twee onlangs in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. Vettel, leider in de WK-stand, botste nota bene tijdens een safetyfase twee keer op de Mercedes van zijn opponent. Ten minste een keer leek dat opzettelijk.

Voorafgaand aan de Grote Prijs van Oostenrijk bood de Duitser op een bijeenkomst in Spielberg nogmaals zijn verontschuldigingen aan. ,,Ik heb overdreven gereageerd. Dat betreur ik zeer, maar ik kan het niet meer terugdraaien”, aldus de coureur van Ferrari.

Hamilton legde uit waarom hij de excuses van Vettel heeft geaccepteerd. ,,Hij dacht dat ik opzettelijk remde om hem in de problemen te brengen. Dat was niet zo. Vettel heeft nu in het openbaar gezegd dat hij mij gelooft. Dat is voldoende.”

Vettel kwam er tijdens de wedstrijd met een tijdstraf vanaf.