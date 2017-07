Hassan vierde op 800 meter

Sifan Hassan heeft donderdag tijdens de Diamond League in Lausanne net naast een medaille gegrepen op de 800 meter. Ze liep weliswaar met een tijd van 1.58,13 een persoonlijk record, maar daarmee eindigde ze als vierde. Francine Niyonsaba uit Burundi zegevierde in 1.56,82, gevolgd door Charlene Lipsey uit de Verenigde Staten (1.57,38) en Eunice Jepkoech Sum uit Kenia (1.57,78).

Hassan maakte een uitstapje naar de 800 meter nadat ze drie races op de 1500 meter had gedomineerd. De Nederlandse atlete uit de stal van de Amerikaanse trainer Alberto Salazar won achtereenvolgens in Rome, Hengelo en Parijs met mondiale toptijden. Met 3.56,14 is ze de snelste ter wereld van dit jaar op de 1500 meter.