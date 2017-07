Kerber wint opnieuw in Londen

Angelique Kerber heeft ook in de tweede ronde van Wimbledon gewonnen. De Duitse nummer één van de wereld, die dit seizoen nog weinig successen behaalde, versloeg de Belgische Kirsten Flipkens in twee sets, 7-5 7-5 . Eerder was Kerber, bezig aan haar tiende Wimbledon, in Londen sterker dan de Amerikaanse qualifier Irina Falconi.

Kerber, die in 2016 de US Open en de Australian Open won, verloor onlangs al in de eerste ronde van Roland Garros. Op Wimbledon verloor ze vorig seizoen pas in de finale, van de nu afwezige Serena Williams.