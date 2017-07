Kittel: anders dan in Luik

Marcel Kittel boekte donderdag in Troyes zijn tweede ritzege in deze Tour, maar volgens de Duitser waren beide overwinningen niet te vergelijken. ,,Ik ben trots op de ploeg, er is geweldig gewerkt en het ging veel beter dan zondag in Luik.” Toen won Kittel ook, maar was dat volledig zijn eigen verdienste, nadat hij in de slotkilometer al zijn ploeggenoten van Quick-Step was kwijtgeraakt.

,,Ik ben vandaag precies op het juiste moment naar voren gebracht. In de laatste kilometer zat ik in het wiel van Démare en op 250 meter voor de streep ben ik op kop gekomen”, beschreef hij de sprint, die hem zijn elfde ritzege in de Tour opleverde. ,,Ik voel me goed, de groene trui is zeker een doel.” Kittel won zowel in 2013 als in 2014 vier ritten, vorig jaar bleef hij op één etappezege steken. De winst in het puntenklassement bleef telkens buiten bereik. Die was steeds voor Peter Sagan, de wereldkampioen die na een diskwalificatie inmiddels thuiszit.