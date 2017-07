Kittel pakt tweede ritzege in Tour

Marcel Kittel heeft donderdag de zesde etappe van de Tour de France gewonnen. De rit van Vesoul naar Troyes over 216 kilometer eindigde zoals verwacht in een massasprint. De Duitser van Quick-Step troefde daarin de Fransman Arnaud Démare en de Duitser André Greipel af. Zondag was Kittel in Luik ook al de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen, de Nederlandse sprinthoop van LottoNL-Jumbo, moest ditmaal genoegen nemen met de zesde plaats.

De leiderstrui bleef om de schouders van de Brit Chris Froome van Team Sky.

Zoals dagelijks waren er renners die meteen vanuit de start wegreden uit het peloton. Ditmaal betrof het een drietal: de Fransman Perrig Quemeneur, de Noor Vegard Stake Laengen en de Belg Frederik Backaert, de laatste van Wanty dat zich in elke ontsnapping laat zien. Het peloton vond het wel best, maar verloor nooit de controle. Daar zorgden de sprintersploegen wel voor. Rond het tweede hellinkje van de vierde categorie, de Côte de la colline Sainte-Germaine, waagde de Fransman Laurent Pichon een poging de oversteek naar de kopgroep te maken. Dat was tevergeefs want de ploegen FDJ, Quick-Step, Lotto-Soudal en Katoesja hielden het tempo erin bij het peloton.

Op een kleine 4 kilometer voor de streep was ook het drietal gezien en begon het gedrang van de sprintersploegen die het, na de diskwalificatie van Peter Sagan dinsdag, netjes hielden.

Vrijdag is er nog een vlakke rit, van Troyes naar Nuits-Saints-Georges.