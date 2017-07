Knaven: La Planche zegt niet alles

Er gaat zaterdag, maar zeker ook zondag geklommen worden in de Tour de France. Servais Knaven, ploegleider van geletruidrager Chris Froome bij Sky, verwacht meer duidelijkheid over de vorm van de concurrenten van zijn kopman. De Italiaan Fabio Aru maakte in ieder geval indruk, woensdag bij de eerste aankomst bergop op La Planche des Belles Filles. ,,Die klim vertelde natuurlijk niet alles over de krachtsverhoudingen. Als je twee, drie of vier cols over moet die bovendien langer zijn, kan alles anders komen te liggen”, keek Knaven vooruit.

,,Met name zondag wordt het een serieuze dag met de Grand Colombier en de Mont du Chat, twee lastige bergen. Ik denk dat iedereen wil aanvallen om verschillen uit te bouwen. De beklimming van La Planche gaf wel een indicatie van hoe goed iemand is, of minder in vorm. Maar je kunt niet zeggen dat Aru nu op basis van zijn zege op La Planche een gevaarlijkere kandidaat is dan de rest.”