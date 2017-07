Mattek-Sands verlaat Wimbledon in ambulance

Tennisster Bethanie Mattek-Sands is donderdag op Wimbledon per ambulance weggebracht. Tijdens haar partij in de tweede ronde tegen de Roemeense Sorana Cirstea stortte de Amerikaanse plotseling schreeuwend van de pijn in. Ze werd op de baan twintig minuten door dokters behandeld, alvorens ze per brancard naar een ziekenauto werd gedragen.

Tijdens de behandeling op de baan kreeg de speelster zuurstof toegediend. Volgens onbevestigde berichten heeft ze een zware knieblessure.

Beide speelsters hadden op het moment van het incident een set gewonnen.