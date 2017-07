Mladenovic kraakt ‘heilig’ gras op Wimbledon

De Franse tennisster Kristina Mladenovic was donderdag na haar uitschakeling in de tweede ronde op Wimbledon allesbehalve teleurgesteld. ,,Ik ben alleen maar blij dat ik niet geblesseerd ben geraakt. Dat lucht me enorm op. Ik wil graag fit en gezond blijven”, zei de als twaalfde geplaatste speelster na haar nederlaag tegen de Amerikaanse Alison Riske (2-6 6-4 6-4).

Volgens Mladenovic was de kwaliteit van baan 18, waarop haar partij tegen Riske werd gespeeld, ver beneden peil. ,,Je ziet het alleen al aan de kleur. Er staat bijna geen gras meer op en rond de baseline is het aan beide kanten heel glibberig. Egaal is de baan ook al niet. Ik wil het geen verwaarlozing noemen of zo, maar het is bijna niet te doen.”

Na de eerste twee games wilde Mladenovic eigenlijk niet meer verder spelen. Ook Riske vond de baan te riskant. ,,Het is toch vrij uniek dat beide speelsters na een paar games tot dezelfde conclusie komen op een grandslamtoernooi. Helaas mochten we niet stoppen van de arbitrage.”

Mladenovic plaatste haar opmerkingen enkele uren nadat de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands een zware knieblessure had opgelopen op een andere baan.