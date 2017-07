Schippers wint 200 meter in Lausanne

Dafne Schippers heeft donderdag tijdens de Diamond League in Lausanne de 200 meter op haar naam geschreven. De wereldkampioene op deze afstand zegevierde in een tijd van 22,10 seconden. Daarmee liep ze tevens haar beste seizoenstijd op de 200 meter.

Voor de 25-jarige atlete uit Utrecht was het haar tweede overwinning dit seizoen in de Diamond League op deze discipline. Eerder was ze de beste in Oslo (22,31). In Doha eindigde Schippers als tweede (22,45) achter haar grote rivale Elaine Thompson (22,19).

Schippers had in Lausanne geen ‘last’ van de atlete uit Jamaica. De olympische kampioene op de 100 en 200 meter richt zich dit jaar in de lange aanloop naar de WK in augustus Londen volledig op de kortste afstand. Schippers wil in Engeland wel beide afstanden afwerken.

Met haar zege in Lausanne verstevigde Schippers haar leidende positie in het klassement van de 200 meter in de Diamond League.