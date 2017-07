Strijd om groen barst weer los in Troyes

De zesde etappe van de Tour de France is er weer een die op maat gemaakt is voor de sprinters. De strijd om de groene trui zal onderweg in Colombey-les-Deux-Églises al een felle tussensprint opleveren. Zeker nu Peter Sagan, vijf jaar op rij heerser in het puntenklassement, er door zijn diskwalificatie niet meer bij is, ruiken anderen kansen. De Duitser Marcel Kittel en de Fransman Arnaud Démare zijn de grootste kanshebbers, maar ook Michael Matthews lijkt zich in het gevecht te mengen. De Australiër van Sunweb heeft voor op zijn concurrenten dat hij ook op wat lastiger terrein uit de voeten kan.

Donderdag is het een grotendeels vlakke rit met twee klimmetjes van de vierde categorie. Ook voor Dylan Groenewegen liggen er in finishplaats Troyes kansen. De sprinter van LottoNL-Jumbo werd dinsdag opgehouden in de valpartij ruim een kilometer voor de streep in Vittel. Bij een eerdere kans, zondag in Luik, werd de Amsterdammer vijfde. Kittel en Démare hebben allebei al een ritzege op zak. Het peloton, met voor het eerst dit jaar weer Chris Froome in het geel, vertrekt iets na twaalven uit Vesoul waar om 12.25 uur het officiële startsein wordt gegeven.