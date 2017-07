Team Roompot is erbij in Binckbank Tour

Wielerploeg Roompot – Nederlandse Loterij is volgende maand een van de ploegen die met een uitnodiging mag meedoen aan de BinckBank Tour, de opvolger van de Eneco Tour. De verwachte deelname van de Nederlandse ploeg werd donderdag formeel bevestigd met een wildcard.

De Belgische teams Topsport Vlaanderen – Baloise en Veranda’s Willems – Crelan ontvingen eveneens een uitnodiging voor de rittenkoers uit de WorldTour die op 7 augustus in Breda begint.

De achttien teams uit de UCI WorldTour zijn verzekerd van deelname aan wedstrijden op het hoogste niveau. Organisator Golazo kan daarnaast een beperkt aantal teams uitnodigen. ,,Topsport Vlaanderen en Roompot zijn ploegen die vol inzetten op opleiding en de betere jongeren proberen kansen te geven in grote wedstrijden. Uiteraard willen we hen de kans geven dat ook in de enige meerdaagse WoldTourwedstrijd in eigen land te doen”, zei koersdirecteur Rob Discart. ,,Veranda’s Willems heeft zich in recente wedstrijden in België heel nadrukkelijk getoond en heeft veel ambitie voor de BinckBank Tour, niet in het minst met Wout van Aert.”