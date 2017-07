Tour op weg naar Troyes

Het peloton heeft donderdag om 12.25 uur het sein gekregen dat de zesde etappe van de Tour de France is begonnen. De vlakke rit gaat van Vesoul naar Troyes, over 216 kilometer. Het is een van de langste etappes van deze Tour en naar verwachting zal het aan het eind een strijd worden tussen de sprinters.

Er gingen bij een temperatuur van zo’n 30 graden 193 renners van start. De Brit Chris Froome draagt de gele trui. Het groen is in handen van de Fransman Arnaud Démare. Er liggen onderweg twee klimmetjes van de vierde categorie.

De finish wordt verwacht iets voor half zes.