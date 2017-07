Verstappen hoopt op regen in Oostenrijk

Voor de Grand Prix van Oostenrijk, komende zondag op de Red Bull Ring in Spielberg, wordt regen verwacht. Als erkend vakman op een nat wegdek beseft Max Verstappen maar al te goed dat er dan voor hem nog wat meer kansen liggen op een podiumplek. ,,Zo’n weersvoorspelling is mooi. Het zou wellicht helpen, maar de prioriteit ligt bij het uitrijden van de race”, liet de Formule 1-coureur van Red Bull donderdag op zijn website Verstappen.nl weten.

Na in de laatste zes GP-races vier keer te zijn uitgevallen, is Verstappen in de thuisrace van zijn renstal hard toe aan een succesje. ,,Het is een leuke baan. Je hebt lange rechte stukken, flinke remzones en een aantal snelle bochten. Een goede combinatie dus.”

Verstappen eindigde vorig jaar als tweede in Spielberg. ,,Het was de eerste podiumplek voor Red Bull Racing op deze baan. Hopelijk kunnen we dit herhalen.”

Verstappen weet naar eigen zeggen inmiddels hoe hij met tegenslagen moet omgaan. ,,Dat is eigenlijk vrij simpel. Je belt wat vrienden en hebt plezier. De volgende race begin je gewoon weer met een schone lei. Ik krijg voor dit weekend een nieuwe motor, omdat de vorige was afgeschreven. Hopelijk lost het de problemen op. Ik probeer er simpelweg niet te veel aan te denken.”

Volgens Verstappen begint Red Bull stilaan dichter bij de snellere concurrentie te komen. ,,Mercedes ligt nog voor op ons, maar met Ferrari is het lastig in te schatten. Ik denk dat we er in Bakoe voor zaten, maar hier moeten we het weer zien. Je hebt een paar races nodig om te zien waar je staat. Men staat namelijk ook niet stil. We moeten harder blijven werken dan de rest om aan te sluiten.”