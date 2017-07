WK in gevaar voor verspringer Rutherford

De Britse verspringer Greg Rutherford kan mogelijk zijn wereldtitel niet verdedigen. De dertigjarige atleet kampt met een enkelblessure en meldde zich daarom donderdag af voor de Anniversary Games van komende zondag in het Olympisch Stadion van Londen, waar volgende maand ook de WK worden gehouden. Rutherford veroverde daar bij de Spelen van 2012 het goud.

De olympisch kampioen pakte twee jaar geleden in Peking ook de wereldtitel. Op de Spelen van Rio 2016 moest Rutherford genoegen nemen met brons. Dit jaar wordt de Europees- en wereldkampioen achtervolgd door fysieke problemen. ,,Sinds kort heb ik last van een enkelband”, meldde de Brit op Twitter. ,,Helaas moet ik me daarom afmelden voor de Anniversary Games. Ik doe er alles aan om volgende maand bij de WK de grootste kans op succes te hebben.”