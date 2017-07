Groenewegen denkt aan andere strategie

Na een vijfde en zesde plaats (zondag en donderdag) eindigde Dylan Groenewegen vrijdag in de zevende etappe van de Tour de France in de sprint opnieuw als zesde. De Nederlandse renner van LottoNL-Jumbo kon zich net niet mengen in de strijd om een podiumplaats.

,,Misschien moet ik gewoon een keer gaan sprinten en dan maar kijken waar het schip strandt. Nu ging ik pas op 150 meter voor de finish staan. Misschien moet ik denken dat die anderen ook wel eens moe worden”, aldus Groenewegen, die de sprint na de komende bergetappes op een andere manier in wil gaan.

,,Het was een vrij snelle en lange sprint. Ik had geen geweldige benen, ze voelden best wel gaar. Maar toen we gingen sprinten, ging het wel”, vertelde Groenewegen verder aan de NOS. ,,Het wordt nu twee dagen overleven en dan hoop ik er weer te staan. Je wilt altijd meer, daar gaan we voor.”