Hamilton moet vijf plaatsen naar achteren

Lewis Hamilton weet nu al dat hij zondag in de Grote Prijs van Oostenrijk voor een inhaalrace staat. De nummer twee van het WK moet op de startgrid vijf plaatsen naar achteren, omdat er een nieuwe versnellingsbak in zijn Mercedes is gezet. De regels schrijven voor dat coureurs zes races achter elkaar met dezelfde versnellingsbak moeten rijden, maar het exemplaar van Hamilton moest al voortijdig vervangen worden.

De Brit, drievoudig wereldkampioen in de Formule 1, was vrijdag tijdens de eerste twee vrije trainingen op het circuit van Spielberg in Oostenrijk twee keer de snelste. Zaterdag volgen de derde training en kwalificatie. Hamilton zal daarin proberen de schade zo beperkt mogelijk te houden. Hij moet zondag namelijk vijf plekken naar achteren voor de start van de race.

Hamilton staat op de tweede plaats in het WK, met veertien punten achterstand op zijn Duitse rivaal Sebastian Vettel van Ferrari.