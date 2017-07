Kittel is Greipel voorbij, staat naast Zabel

Marcel Kittel heeft nog één overwinning nodig om de succesvolste Duitse wielrenner ooit in de Tour de France te zijn. De Duitser won de eerste week in Frankrijk drie etappes in de sprint en staat nu met twaalf zeges op gelijke hoogte met Erik Zabel. André Greipel is nu de nummer drie met elf overwinningen in de Tour.

Kittel behaalde in 2013 vier etappezeges in de Tour. Een jaar later verdubbelde hij dat aantal. In 2016 volgde zijn negende overwinning en in de huidige Tour liep hij uit tot twaalf zeges. Kittel heeft nog wel even om het record alleen in handen te krijgen. De sprinter van Quick-Step is 29 jaar.