Kittel ook de snelste in zevende etappe Tour

Marcel Kittel heeft vrijdag opnieuw een etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. De Duitser was in de zevende rit, die over 213,5 kilometer van Troyes naar Nuits-Saints-Georges ging, met miniem verschil de sterkste in de sprint. Kittel leek de zege aan de Noor Edvald Boasson Hagen te moeten laten, maar na bestudering van de fotofinish bleek Kittel de eindstreep een fractie eerder te hebben gepasseerd. De Nederlander Dylan Groenewegen werd zesde.

Het is voor Kittel al zijn derde zege deze Tour. De renner van Quick-Step was ook zondag en donderdag al de snelste. De leiderstrui bleef om de schouders van de Brit Chris Froome van Team Sky.

Voor Kittel was het de twaalfde keer dat hij een etappe in de Ronde van Frankrijk won. Daarmee evenaarde hij zijn landgenoot Erik Zabel, die tot vrijdag het Duitse record alleen in handen had.

Zaterdag gaan de renners in de Tour de bergen in.