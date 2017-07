Kittel op jacht naar record Zabel

Ook vrijdag lijkt het in de Tour de France een dag te worden voor de sprinters. Dat betekent dat Marcel Kittel de topfavoriet is om de rit van Troyes naar Nuits-Saint-Georges te winnen. Lukt dat de Duitser van Quick-Step dan evenaart hij het aantal ritzeges dat zijn illustere landgenoot Erik Zabel achter zijn naam heeft staan. Kittel pakte donderdag in Troyes etappezege nummer 11 in de Tour, een aantal dat ook André Greipel achter zijn naam heeft staan. Maar Zabel is nu nog Duits recordhouder met twaalf.

Het peloton vertrekt om 5 over 12 in Troyes waar een kwartier later het officiële startsein wordt gegeven. De rit heeft een lengte van 213,5 kilometer en telt slechts één klimmetje: na 147,5 kilometer de Côte d’Urcy van de vierde categorie. Iets eerder (na 108 km) ligt de tussensprint, belangrijk voor de strijd om de groene trui. Die is nog in het bezit van de Fransman Arnaud Démare, maar Kittel nadert. Het geel is in handen van de Brit Chris Froome.